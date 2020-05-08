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Грузия не может указывать, куда назначать Саакашвили, - Кулеба

Новости » Политика     08.05.2020 - 11:59
Грузия не может указывать, куда назначать Саакашвили, - Кулеба
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Кулеба заявил, что Украина переживет возможные резкие шаги со стороны Грузии

Грузия не может давать указания Украине в вопросах о назначении Михаила Саакашвили на любые должности. Об этом в интервью lb.ua заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская сторона спокойно восприняла ультиматум с отзывом посла Грузии. Он также добавил, что отношения между Украиной и Грузией не могут стать заложником судьбы одного человека.

"Мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Саакашвили и ранее занимал государственные должности в Украине.

"Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное", - добавил министр.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ. До этого предполагалось, что он станет вице-премьером по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Сегодня стало известно, что Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили. Официальный Тбилиси был против любых его назначений, поскольку бывший президент Грузии осужден в своей стране.

Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
Новости Украины СаакашвилиГрузияДмитрий Кулеба
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