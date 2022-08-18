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Зеленский назвал направления, на которых продолжаются самые тяжелые бои

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Четверг 18 августа 2022 00:45
Зеленский назвал направления, на которых продолжаются самые тяжелые бои Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua/)
Автор: Олег Васкив

Сейчас самые тяжелые бои продолжаются сразу на нескольких направлениях. Речь идет об Авдейском и Бахмутском, а также Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Авдеевское направление, Бахмутское, Харьковская область, некоторые другие направления - там сейчас самые тяжелые боевые действия", - сказал глава государства.

В то же время он отметил, что в Запорожской области, в некоторых районах юга россияне пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них.

"Украинские воины шаг за шагом будут уничтожать потенциал оккупантов, и наступит день, когда враг сгинет и на Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты сгинут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем", - подытожил Зеленский.

Напомним, что по данным Генштаба оккупанты продвинулись возле Авдеевки, а ВСУ отвергли врага на юге.

Также, разведка сообщает о перемещении российских самолетов из-за недавних взрывов в Крыму.

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