Оккупанты продвинулись возле Авдеевки, а ВСУ отбросили врага на юге: сводка Генштаба
Украинские защитники отбили несколько штурмов на Донбассе и ударили по оккупантам на юге. Однако враг имел частичный успех возле Опытного неподалеку от Авдеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Северское, Волынское и Полесское направления
Ситуация на севере остается стабильной. Враг совершенствует фортификации на Северском направлении и обстрелял из артиллерии территории возле Черновского, Павловки и Гудового Сумской области.
Харьковское направление
Из артиллерии и танков оккупанты обстреляли населенные пункты Харьков, Новая Николаевка, Дементеевка, Коробочкино, Печенеги, Русские Тишки, Одноробовка, Лебяжье, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное.
Российские войска пытались прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалеевка, успеха не имели и отошли.
Славянское направление
Противник обстреливал из артиллерии различных типов районы неподалеку Бражковки, Дубравного, Мазановки, Долины и Долгенького.
Украинские воины отбили штурм в направлении Новодмитровки и Мазановки. Враг понес потери и отошел.
Краматорское направление
Оккупанты пытались вытеснить ВСУ с позиций, поэтому из танков и артиллерии обстреливали территории неподалеку Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка. Нанесли авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.
Также армия РФ без успеха вела штурм в направлении населенного пункта Веселое.
Бахмутское направление
Обстрелы зафиксированы вблизи Бахмута, Зайцево, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Оккупанты задействовали авиацию для удара возле Соледара.
Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцевое и Майорськ.
Авдеевское направление
Противник обстреливал районы возле Авдеевки, Нью-Йорка, Песков, Водяного, Опытного и Невельского. Нанес авиаудар неподалеку от Марьинки. Враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное.
Новопавловское и Запорожское направления
Оккупанты массированно обстреливали из танков и разнокалиберной артиллерии населенные пункты Великая Новоселка, Константиновка, Павловка, Солнцевка, Ольгевское, Угледар, Волшебное, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Орехов, Времевка, Новополь и Новоандреевка.
Авиаудары зафиксированы возле Щербаков, Малых Щербаков и Железнодорожного. Удары корректировали беспилотниками.
Захватчики предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченково и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.
Южнобугское направление
Оккупанты пытаются удержать занимаемые позиции и не позволить украинским войскам продвинуться. Для этого враг обстреливает позиции ВСУ и ведет воздушную разведку БПЛА.
Армия РФ нанесла авиационные удары недалеко от Белогорки, Лозового, Белого Колодца и Посад-Покровского.
Враг вел штурм у Белогоровки, но защитники удержали оборону и отбросили противника на предыдущие позиции.
Черное и Азовское моря
Россия сосредотачивает в акваториях два носителя крылатых ракет морского базирования.
В Генштабе отметили, что российские войска деморализованы, пытаются получить ранения, чтобы не попасть на передовую. Также фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно, когда это касается наступательных действий.
Напомним, военная разведка заявила, что в ближайшее время на фронте ожидаются "острые события".
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