Зеленський назвав напрямки, на яких тривають найважчі бої

Нині найважчі бої тривають одразу на декілької напрямках. Мовиться про Авдійський та Бахмутський, а також Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківська область, деякі інші напрямки - там зараз найважчі бойові дії", - сказав глава держави.

Водночас він зазначив, що у Запорізькій області, в деяких районах півдня росіяни намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них.

"Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем", - підсумував Зеленський.