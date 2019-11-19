Зеленский обсудил нормандскую встречу с Маасом

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Саммит "нормандской четверки" должен открыть путь к миру на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил проведение саммита "нормандской четверки" с главой Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что встреча состоялась во вторник, 19 ноября, в Киеве.

"Глава государства проинформировал немецкого чиновника о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встречу в нормандской формате откроет путь к мирному урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Это будет первый саммит "нормандской четверки" с 2016 года.

Ранее РБК-Украина писало, что по словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, украинская сторона готова пойти на разумный компромисс, который принесет прогресс.

Также сообщалось, что директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который является приближенным к помощнику президента РФ Владислава Суркова, сообщил, что все члены "нормандской четверки" согласовали итоговый документ саммита. По его словам, вопрос об открытости документа будет решаться непосредственно во время саммита.