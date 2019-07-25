Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В указе говорится, "назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины".

Добавим, Сляднева училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права. Она работала заместителем начальника управления по надзору в уголовном производстве прокуратуры Киева.

Отметим, ранее президент назначил Владислава Бухарева главой внешней разведки. Зеленский также подписал указ о назначении Валерия Евдокимова его заместителем.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он ввел в персональный состав Владислава Бухарева (главу Службы внешней разведки) и Игоря Черкасского (председателя Государственной службы финансового мониторинга).

Напомним, президент ранее уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.