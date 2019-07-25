Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В указі йдеться, "призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником голови Служби зовнішньої розвідки України".

Додамо, Сляднєва навчалася на кафедрі судоустрою, прокуратури і адвокатури у Львівському університеті бізнесу та права. Вона працювала заступником начальника управління по нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Києва.

Зазначимо, раніше президент призначив Владислава Бухарєва главою зовнішньої розвідки. Зеленський також підписав указ про призначення Валерія Євдокимова його заступником.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Він ввів у персональний склад Владислава Бухарєва (главу Служби зовнішньої розвідки) та Ігоря Черкаського (голову Державної служби фінансового моніторингу).

Нагадаємо, раніше президент звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова і головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.