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Зеленский назначил заместителя главы АП

Новости » Политика    28.05.2019 - 16:28
Зеленский назначил заместителя главы АП
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Алексей Гончарук был назначен заместителем главы Администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Гончарука заместителем главы Администрации президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АП.

Соответствующий указ №328/2019 на сайте президента был обнародован 28 мая.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе президента.

Кроме того, Владимир Зеленский указом №330/2019 назначенил Олега Устенка советником президента Украины вне штата. 

 

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ был опубликован 28 мая.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Зеленский назначил Михаила Федорова и Руслана Стефанчук советниками президента.

Также  Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ).

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