Зеленський призначив заступника глави АП

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Олексій Гончарук був призначений заступником глави Адміністрації президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Гончарука заступником глави Адміністрації президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби АП.

Відповідний указ №328/2019 на сайті президента був оприлюднений 28 травня.

"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником Глави Адміністрації Президента України", - йдеться в указі президента.

Крім того, Володимир Зеленський указом №330/2019 назначенил Олега Устенка радником президента України поза штатом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідний указ був опублікований 28 травня.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

Крім того, Зеленський призначив Михайла Федорова і Руслана Стефанчук радниками президента.

Також Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України (СБУ).