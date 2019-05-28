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Зеленський призначив заступника глави АП

Новини » Політика    28.05.2019 - 16:28
Зеленський призначив заступника глави АП
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Олексій Гончарук був призначений заступником глави Адміністрації президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Гончарука заступником глави Адміністрації президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби АП.

Відповідний указ №328/2019 на сайті президента був оприлюднений 28 травня.

"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником Глави Адміністрації Президента України", - йдеться в указі президента.

Крім того, Володимир Зеленський указом №330/2019 назначенил Олега Устенка радником президента України поза штатом.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідний указ був опублікований 28 травня.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

Крім того, Зеленський призначив Михайла Федорова і Руслана Стефанчук радниками президента.

Також Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України (СБУ).

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