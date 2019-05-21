Зеленский назначил еще одного помощника президента

Фото: Андрей Ермак (yulainfo.com)

Помощником президента Украины был назначен Андрей Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака помощником президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

"Назначить Ермака Андрея Борисовича помощником президента Украины", - говорится в указе №311/2019.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан советником нового президента по юридическим вопросам.

Кроме того, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Шефир работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности, с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Также президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

21 мая Зеленский подписал указ о назначении четырех заместителей главы Администрации президента - Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль.