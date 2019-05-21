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Зеленський призначив свого представника в Раді

Новини » Політика    21.05.2019 - 20:46
Зеленський призначив свого представника в Раді
Фото: Руслана Стефанчук (УНІАН)

Руслан Стефанчук призначений радником президента і представником в Раді

Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Федорова і Руслана Стефанчука радниками президента. Про це йдеться у відповідних указах Зеленського.

Зазначимо, що Федоров призначений позаштатним радником Зеленського.

"Призначити Федорова Михайла Альбертовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в тексті указу.

Стефанчук також призначений на посаду представника президента України у Верховній раді.

"Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича радником президента України - представником президента України у Верховній раді України", - йдеться в указі.

 

Додамо, Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака помічником президента. Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником.

Крім того, сьогодні Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. В даний час адвокат Андрій Богдан радником нового президента з юридичних питань.

Додамо, 21 травня Зеленський підписав указ про призначення чотирьох заступниківглави Адміністрації президента - Кирила Тимошенко, Юрія Костюка, Руслана Рябошапку і Олени Зеркаль.

 

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