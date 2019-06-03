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Зеленский назначил представителя президента в КСУ

Новости » Политика    03.06.2019 - 15:23
Зеленский назначил представителя президента в КСУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил Федора Вениславского

В понедельник, 3 июня, президент Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в Конституционном суде Украины. Об этом говорится на сайте Администрации президента.

В указе Зеленского говорится, "назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины".

Напомним, 14 мая председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука уволили. В связи с этим, Станислав Шевчук заявил, что 14 мая в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти". Он заявил, что за этой ситуацией стоит персонально президент Украины Петр Порошенко и пообещал обратиться в суд и правоохранительные органы из-за событий в КСУ.

РБК-Украина писало, что сегодня президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу. Теперь Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы.

Также добавим, что пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала журналистка Юлия Мендель.

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