Зеленський призначив представника президента в КСУ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський призначив Федіра Веніславського

У понеділок, 3 червня, президент Володимир Зеленський призначив Федіра Веніславського представником президента у Конституційному суді України. Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.

В указі Зеленського говориться, "призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Конституційному суді України".

Веніславський - доцент кафедри конституційного права України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Очолював Харківську громадську Люстраційний палату.

Нагадаємо, 14 травня голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука звільнили. У зв'язку з цим, Станіслав Шевчук заявив, що 14 травня у стінах суду відбувся "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади". Він заявив, що за цією ситуацією стоїть персонально президент України Петро Порошенко і пообіцяв звернутись до суду та правоохоронних органів через події у КСУ.

РБК-Україна писало, що сьогодні президент Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму у контактну групу. Тепер Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи.

Також додамо, що прес-секретарем президента Володимира Зеленського стала журналістка Юлія Мендель.