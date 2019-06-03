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Зеленський призначив представника президента в КСУ

Новини » Політика    03.06.2019 - 15:23
Зеленський призначив представника президента в КСУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський призначив Федіра Веніславського

У понеділок, 3 червня, президент Володимир Зеленський призначив Федіра Веніславського представником президента у Конституційному суді України. Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.

В указі Зеленського говориться, "призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Конституційному суді України".

Веніславський - доцент кафедри конституційного права України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Очолював Харківську громадську Люстраційний палату.

Нагадаємо, 14 травня голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука звільнили. У зв'язку з цим, Станіслав Шевчук заявив, що 14 травня у стінах суду відбувся "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади". Він заявив, що за цією ситуацією стоїть персонально президент України Петро Порошенко і пообіцяв звернутись до суду та правоохоронних органів через події у КСУ.

РБК-Україна писало, що сьогодні президент Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму у контактну групу. Тепер Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи.

Також додамо, що прес-секретарем президента Володимира Зеленського стала журналістка Юлія Мендель.

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