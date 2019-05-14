Главу Конституционного суда могут уволить из-за влияния брата, - "Наші гроші"

Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

Трое судей написали письмо-обращение к своим коллегам и призвали к увольнению Станислава Шевчука

Председателя Конституционного суда Станислава Шевчука могут уволить из-за влияния брата, который "надел" логотип Зе-команды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Марии Землянской для программы "Наші гроші".

В расследовании говорится, что 13 марта 2019 года трое судей Конституционного суда (Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко) написали письмо-обращение к своим коллегам и призвали к увольнению Шевчука. В письме они публично вспомнили и брата главы КС Рулава Одда (ранее Денис Шевчук) и его возможное влияние на Шевчука и кадровые назначения. Судьи указали, что Шевчук пытался назначить в руководство секретариата суда бизнес-партнера своего брата. В день, когда судьи подписали письмо-обращение к коллегам относительно увольнения Шевчука, сам Шевчук в собственном кабинете тайно принял представителя команды избранного президента Владимира Зеленского - Андрея Богдана. Сразу после первого тура президентских выборов, брат председателя КС выразил публичную поддержку Зеленскому.

По данным Bihus.Info, часть судей КС уже давно не публично выражала недовольство влиянием брата Шевчука на Конституционный суд.

Как утверждают источники Bihus.Info, Одд приезжал к главе КС на работу, влиял на кадровую политику, вместо председателя суда снимал госдачу, что подтверждается официальными документами.

О влиянии брата на председателя КС говорит и кадровая политика Шевчука. В сентябре 2018 года Шевчук подписал представление на назначение на должность заместителя Секретариата Конституционного суда друга Рулава Одда - Вадима Гончаренко. Последние ранее руководили харьковскими фирмами Олега Кияшко. Однако из-за внимания судей и нарушения процедуры назначения Гончаренко должность так и не получил.

Кроме того, в феврале 2019 года внештатными советниками Шевчука стали еще три человека (Михаил Чужмир, Дмитрий Лабоженко, Денис Невьядомский). После упреков судей КС о незаконности распоряжений, Шевчуку пришлось их уволить, а также других внештатных советников.

Брат председателя КС - соучредитель фирмы "Украинская морская транспортная компания". С июля 2017 года Генеральная прокуратура открыла уголовное дело, где фигурирует эта фирма. Фирму обвиняют в хищении 10 млн гривен государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

Оба брата опровергают причастность Рулава Одда к коррупционной схеме. Шевчук называет это политическим давлением на него через родственников, хотя дело появилось в то время, когда он еще не был главой КС, а работал там только судьей.

Отметим, что в одном из недавних интервью Шевчук намекнул на это дело как причину испорченных отношений с окружением Петра Порошенко.

Напомним, Шевчук утверждал, что во время встречи с юристом Владимира Зеленского Андреем Богданом 13 марта, о которой стало известно журналистам, речь шла о законе о незаконном обогащении.