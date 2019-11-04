Зеленский назначил первого заместителя постпреда президента в АР Крым

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дарью Свиридову первым заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующее распоряжение было опубликовано 4 ноября.

"Назначить Свиридову Дарью Александровну первым заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в расспоряжении №360/2019-рп.

Напомним, 25 октября Владимир Зеленский назначил правозащитницу, координатора общественной инициативы "КрымSOS" Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.

Кроме того, президент назначил Юрия Погасия начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Добавим, что президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации. В тоже время президент уволил с должности главы Черкасской ОГА Игоря Шевченка.