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Сооснователь "КрымSOS" Ташева стала заместителем постпреда Зеленского в Крыму

Новости » Политика    26.10.2019 - 17:59
Сооснователь "КрымSOS" Ташева стала заместителем постпреда Зеленского в Крыму
Фото: Тамила Ташева (РБК-Украина)

Соответствующие распоряжение №357/2019-рп Владимир Зеленский подписал 25 октября

Президент Владимир Зеленский назначил правозащитницу, координатора общественной инициативы "КрымSOS" Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Соответствующие распоряжение №357/2019-рп президент подписал 25 октября.

"Назначить Ташеву Тамилу Равиловну заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте документа.

В 2014 году Тамила Ташева и несколько активистов создали Facebook-страницу "КримSOS", которая занимается предоставлением помощи вынужденным переселенцам с Крыма и восточных регионов, а также, информированием о событиях в Крыму.

Была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года, № 26 в списке.

Напомним, Зеленский утвердил новый состав украинской части консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.

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