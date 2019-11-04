Зеленський призначив першого заступника постпреда президента в АР Крим

Дарина Свиридова призначено першим заступником постпреда президента в Криму
Президент України Володимир Зеленський призначив Дарину Свиридову першим заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідне розпорядження було опубліковано 4 листопада.
"Призначити Свиридову Дарію Олександрівну першим заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в розпорядженні №360/2019-рп.
Крім того, президент призначив Юрія Погасия начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області.
Додамо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації. У теж час президент звільнив з посади голови Черкаської ОДА Ігоря Шевченка.