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Назначен новый глава СБУ в Черкасской области

Новости » Политика     04.11.2019 - 14:38
Назначен новый глава СБУ в Черкасской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 4 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погасия новым начальником управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Черкасской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в понедельник, 4 ноября.

"Назначить Погасия Юрия Николаевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в указе №801/2019.

В тоже время президент Украины подписал указ, которым уволил Сергея Ходунова с должности главы СБУ в Черкасской области.

"Уволить Ходунова Сергея Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в указе №800/2019.

Напомним, Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он ввел в состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова, главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, заместителя главы СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.

Кроме того, 25 октября Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.

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