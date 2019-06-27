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Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ


Зеленский назначил Руслана Баранецкого также руководителем Антитеррористического центра при СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Об этом говорится на сайте президента.

В тот самый момент, Зеленский назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

 

До этого Зеленский своим указом уволил Александра Шмитька с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Президент также уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

После этого замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что кадровые решения президента Владимира Зеленского в отношении работников Службы безопасности были приняты в связи с предполагаемыми незаконными действиями этих лиц в период избирательной кампании.

Кроме того, Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Вместо этого, 6 июня Верховная рада Украины отказалась их увольнять.

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