Зеленський призначив першого заступника голови СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником голови Служби безпеки України. Про це йдеться на сайті президента.

У той самий момент, Зеленський призначив Баранецького керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

До цього Зеленський своїм указом звільнив Олександра Шмітька з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Президент також звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави СБУ Віталія Малікова та головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Після цього заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що кадрові рішення президента Володимира Зеленського відносно працівників Служби безпеки були прийняті у зв’язку з ймовірними незаконними діями цих осіб в період виборчої кампанії.

Крім того, Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України Василя Грицака. Натомість, 6 червня Верховна рада України відмовилася їх звільняти.