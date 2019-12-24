Зеленский назначил нового постпреда Украины при Совете Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован во вторник, 24 декабря.

"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в указе №943/2019.

Отметим, Борис Тарасюк - украинский дипломат и политик. Дважды был министром иностранных дел Украины (1998-2000, 2005-2007).

Напомним, 4 сентября Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы. А в конце октября назначил его главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.

Ранее в Совете Европы заявили, что Украина не достигла достаточного прогресса в борьбе с отмыванием денег. Украину призвали активизировать усилия по преодолению недостатков в борьбе с отмыванием денег, учитывая законодательные реформы.

Кроме того, в Совете Европы поприветствовали достигнутые на заседании Трехсторонней контактной группы договоренности об освобождении и обмене пленными.