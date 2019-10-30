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Зеленский назначил Кулебу главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции

Новости » Политика     30.10.2019 - 20:23
Зеленский назначил Кулебу главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 30 октября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который назначил Дмитрия Кулебу главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в среду, 30 октября.

Согласно указу №784/2019, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе уволили с должности главы Комиссии.

Также президент обязал утвердить положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, а также состав Комиссии.

Напомним, 28 августа в Верховной раде нового созыва определились с руководителями парламентских комитетов. Руководителем комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом назначили Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам из диаспоры нужно разрешить получение двойного гражданства. По его словам, это позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры.

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