В Совете Европы призвали Украину активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег

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Украина не достигла достаточного прогресса с 2017 года

В Совете Европы заявили, что Украина не достигла достаточного прогресса в борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Как сообщается в отчете, Украина достигла ограниченного прогресса с момента последнего отчета, который был представлен в декабре 2017 года. Также Украину призвали активизировать усилия по преодолению недостатков в борьбе с отмыванием денег, учитывая законодательные реформы.

В Совете Европы дали Украине год, чтобы представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности представителя Украины при Совете Европы. Соответствующий указ был обнародован 4 сентября.

Также РБК-Украина сообщало, что в марте страны Евросоюза отклонили черный список стран, связанных с отмыванием денег, которые могут представлять опасность. В частности, в черный список попали Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.