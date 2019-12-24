Зеленський призначив нового постійного представника України при Раді Європи

Президент України Володимир Зеленський призначив Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 24 грудня.

"Призначити Тарасюка Бориса Івановича постійним представником України при Раді Європи", - йдеться в указі №943/2019.

Зазначимо, Борис Тарасюк - український дипломат і політик. Двічі був міністром закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007).

Нагадаємо, 4 вересня Володимир Зеленський звільнив Дмитра Кулебу з посади постійного представника України в Раді Європи. А в кінці жовтня призначив його головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

Раніше в Раді Європи заявили, що Україна не досягла достатнього прогресу в боротьбі з відмиванням грошей. Україну закликали активізувати зусилля з подолання недоліків у боротьбі з відмиванням грошей, враховуючи законодавчі реформи.

Крім того, у Раді Європи привітали досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи домовленості про звільнення та обмін полоненими.