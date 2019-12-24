Зеленский назначил нового постпреда Украины при Совете Европы

Фото: Борис Тарасюк (wikimedia org by Armand Simonis)

Постоянным представителем при Совете Европы назначен Борис Тарасюк

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован во вторник, 24 декабря.

"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в указе №943/2019.

Отметим, Борис Тарасюк - украинский дипломат и политик. Дважды был министром иностранных дел Украины (1998-2000, 2005-2007).

Напомним, 4 сентября Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы. А в конце октября назначил его главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.

Ранее в Совете Европы заявили, что Украина не достигла достаточного прогресса в борьбе с отмыванием денег. Украину призвали активизировать усилия по преодолению недостатков в борьбе с отмыванием денег, учитывая законодательные реформы.

Кроме того, в Совете Европы поприветствовали достигнутые на заседании Трехсторонней контактной группы договоренности об освобождении и обмене пленными.