Зеленський призначив нового постійного представника України при Раді Європи

Фото: Борис Тарасюк (wikimedia org by Armand Simonis)

Постійним представником при Раді Європи призначений Борис Тарасюк

Президент України Володимир Зеленський призначив Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 24 грудня.

"Призначити Тарасюка Бориса Івановича постійним представником України при Раді Європи", - йдеться в указі №943/2019.

Зазначимо, Борис Тарасюк - український дипломат і політик. Двічі був міністром закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007).

Нагадаємо, 4 вересня Володимир Зеленський звільнив Дмитра Кулебу з посади постійного представника України в Раді Європи. А в кінці жовтня призначив його головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

Раніше в Раді Європи заявили, що Україна не досягла достатнього прогресу в боротьбі з відмиванням грошей. Україну закликали активізувати зусилля з подолання недоліків у боротьбі з відмиванням грошей, враховуючи законодавчі реформи.

Крім того, у Раді Європи привітали досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи домовленості про звільнення та обмін полоненими.