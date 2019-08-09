Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 9 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 9 августа.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №590/2019.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Ходунова начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области. оме того, в тот же день Зеленский уволил с должности начальника СБУ в Черкасской области Олега Бойко.

Кроме того, секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что команда президента готовит пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.

Также Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Добавим, что в представительстве ЕС ранее заявили о необходимости немедленной реформы СБУ.