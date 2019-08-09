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Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідки СБУ

Новини » Політика    09.08.2019 - 19:19
Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідки СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 9 серпня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 9 серпня.

"Призначити Кулешова Миколи Валерійовича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі №590/2019.

Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідки СБУНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Ходунова начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області. до того ж, в той же день Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Черкаській області Олега Бойка.

Крім того, секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що команда президента готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.

Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Додамо, що у представництві ЄС раніше заявили про необхідність негайної реформи СБУ.

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