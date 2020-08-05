Зеленский назначил Минсоцполитики координатором в противодействии торговле людьми

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Указ вступает в силу со дня его опубликования

В среду, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский назначил Министерство социальной политики национальным координатором в сфере противодействия торговле людьми.

Соответствующих указ размещен на сайте Офисе президента.

Ведомство назначено координатором в этой сфере в соответствии со статей 51 Закона Украины "О противодействии торговле людьми".

"Определить Министерство социальной политики Украины национальным координатором в сфере противодействия торговле людьми", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, ранее в Минсоцполитики заявляли, что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов ведомства

Напомним, ранее в правительстве назвали условия получения статуса жертв торговли людьми.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области блокировали канал торговли людьми.