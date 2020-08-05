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Зеленський призначив Мінсоцполітики координатором у протидії торгівлі людьми

Київ, Середа 05 серпня 2020 20:25
Зеленський призначив Мінсоцполітики координатором у протидії торгівлі людьми
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Указ набирає чинності з дня його опублікування

У середу, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський призначив Міністерство соціальної політики національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми.

Відповідний указ розміщений на сайті Офісі президента.

Відомство призначено координатором у цій сфері відповідно до статей 51 Закону України "Про протидію торгівлі людьми".

"Визначити Міністерство соціальної політики України національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми", - йдеться в указі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відзначимо, раніше в Мінсоцполітики заявляли, що боротьба з торгівлею людьми є одним з пріоритетів відомства

Нагадаємо, раніше в уряді назвали умови отримання статусу жертв торгівлі людьми.

Також РБК-Україна писало, що в Полтавській області блокували канал торгівлі людьми.

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Новини України торговля людьмиМіністерство соціальної політики
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