В Полтавской области блокировали канал торговли людьми

Фото: проведение обысков (npu.gov.ua)

Незаконной деятельностью занимались двое жителей области

В Полтавской области правоохранители выявили и блокировали канал торговли людьми для трудовой эксплуатации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

По данным полиции, нелегальную деятельность вели 33-летний мужчина и 57-летняя женщина - жители города Горишние Плавни. Злоумышленники силой удерживали людей в одном из частных домов города. Сообщники через соцсети и личные контакты искали жертв среди лиц в сложных жизненных обстоятельствах.

"За отказ от выполнения работы к завербованным "сотрудникам" применяли физическое и психологическое насилие. В одном из случаев мужчину заставляли работать, удерживая на металлической цепи", - рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители начали расследование в уголовных процессах, открытых по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 149 (вербовка и передача людей с целью трудовой эксплуатации). Фигурантов дела задержали, им уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения.

"Во время санкционированных судом обысков полиция изъяла мобильные телефоны, деньги и ряд документов, среди которых трудовые книжки и паспорта различных граждан", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители блокировали нелегальный канал переправки новорожденных детей за границу под видом суррогатного материнства. К незаконной деятельности может быть причастна одна из столичных частных клиник.