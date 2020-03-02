В Кабмине назвали условия получения статуса жертв торговли людьми

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Минсоцполитики заявили, что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов ведомства

Министерство социальной политики Украины назвало условия получения статуса жертв торговли людьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, заместитель министра соцполитики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский заявил, что для получения статуса жертвы торговли людьми надо обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения, сформировать потребность, предоставить свои данные, и дальше комиссия решит, предоставлять человеку этот статус или нет.

По словам Нежинского, борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений Министерства социальной политики.

"Вместе с правоохранительными органами в комиссии закрытого типа Минсоцполитики верифицирует пострадавших и осуществляет единовременные выплаты, сумма которых составляет от 5 до 7,3 тысячи гривен, кроме того, пострадавшие в заявлении могут указать, какая помощь им нужна, для того чтобы адресная помощь "ходила" за этими людьми, а не они бегали по инстанциям и что-то просили", - сказал чиновник.

Он добавил, что потребности пострадавшего человека фиксируются в специальном реестре, начиная с трудоустройства и заканчивая выплатами.

"Также там имеется информация, когда была оказана помощь и в какой форме. Таким образом, осуществляется надзор и по выплатам, и по тем людям, которые их затягивают. Важно было создать такой реестр, поскольку иногда управления на местах по разным причинам не предоставляют комиссии полной информации: просто приходит письмо, в котором нет ничего, кроме просьбы о предоставлении статуса", - подчеркнул замминистра.

Указано, что получив все документы, Минсоцполитики делает запрос в правоохранительные органы, выясняя, открыто ли уголовное производство, сотрудничает человек со следствием и тому подобное.

Напомним, Министерство социальной политики в течение года предоставило статус пострадавших от торговли людьми 181 лицу. Всего в 2019 году статус потерпевшего от этого преступления получили 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2019 года Верховная рада отклонила во втором чтении законопроект №6125 (0940 в новом созыве парламента, - ред.) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении противодействия торговле людьми и защиты потерпевших лиц".