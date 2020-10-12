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Зеленский назначил госуполномоченного АМКУ

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Соответствующий указ был подписан 12 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Горобца Богдана Вадимовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в документе.

Отметим, что ранее Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

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Напомним, 19 августа Зеленский назначил Музыченко государственным уполномоченным АМКУ.

Кроме того, в конце июля президент провел кадровые изменения в Антимонопольном комитете Украины. Тогда он уволил заместителя главы АМКУ и еще одного переназначил.

Добавим, что 16 июля Верховная рада назначила Ольгу Пищанскую главой АМКУ.

Ранее ВР уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета.

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