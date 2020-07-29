ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский провел кадровые изменения в АМКУ

Среда 29 июля 2020 14:26
Зеленский провел кадровые изменения в АМКУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Владимир Зеленский уволил с должности замглавы АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Антимонопольном комитете Украины. Так, глава государства уволил заместителя главы АМКУ и еще одного переназначил.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса президента.

Зеленский подписал указ об увольнении Нины Сидоренко с должности заместителя главы АМКУ - государственного уполномоченного.

В то же время, Зеленский уволил Наталью Буроменскую з должности замглавы АМКУ и переназначил на эту же должность со статусом государственный уполномоченный.

Напомним, 16 июля Верховная рада назначила Ольгу Пищанскую главой АМКУ.

Ранее ВР уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ЗеленскийАнтимонопольный комитет Украиныкадровая политика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь