Зеленский провел кадровые изменения в АМКУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский уволил с должности замглавы АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Антимонопольном комитете Украины. Так, глава государства уволил заместителя главы АМКУ и еще одного переназначил.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса президента.

Зеленский подписал указ об увольнении Нины Сидоренко с должности заместителя главы АМКУ - государственного уполномоченного.

В то же время, Зеленский уволил Наталью Буроменскую з должности замглавы АМКУ и переназначил на эту же должность со статусом государственный уполномоченный.

Напомним, 16 июля Верховная рада назначила Ольгу Пищанскую главой АМКУ.

Ранее ВР уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета.