Президент назначил уполномоченного Антимонопольного комитета

Музыченко стала уполномоченным АМКУ
Президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ). Им стала Ольга Музыченко.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
В указе говорится "назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины".
До этого эту должность занимала Ольга Песчанская. Она пробыла в должности месяц.
28 июля Музыченко подала декларацию кандидата на должность первого заместителя главы - госуполномоченного Антимонопольного комитета. Должность первого заместителя главы АМКУ освободилась после назначения Ольги Песчанской главой комитета в июле.
Музыченко указала в своей декларации в 2019 году основное место - ООО "Компания по управлению активами" Система плюс". Здесь она за год заработала 102 000 грн зарплаты.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента, им стал Олег Татаров.