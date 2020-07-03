Рада уволила главу АМКУ Терентьева

Фото: Юрий Терентьев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления

Украинский парламент уволил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Парламентарии одобрили соответствующий проект постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За постановление проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

"Уволить Терентьева Юрия Александровича с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением", - сказано в тексте постановления.

Стоит отметить, в четверг, 2 июля, сам глава АМКУ просил об отзыве своего предыдущего заявления. Соответствующее письмо он направил председателю ВР Дмитрию Разумкову.

Однако сегодня нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Терентьев аннулировал свое заявление об отзыве.

Напомним, вчера комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендовал ВР уволить главу Антимонопольного комитета.

Как писало РБК-Украина, Рада отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия: нардепы поддержали проект постановления, которое внес в ВР президент Владимир Зеленский.

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Автор: Юлия Струк