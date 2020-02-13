ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Сумской ОГА

Новости » Политика     13.02.2020 - 14:20
Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Сумской ОГА
Фото: Дмитрий Живицкий (shostka.info)

Сумскую ОГА возглавит Дмитрий Живицкий

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Дмитрия Живицкого на пост главы Сумской областной государственной администрации (ОГА). Об этом РБК-Украина сообщили в Кабинете министров.

В Кабмине сообщили, что на вчерашнем заседании была утверждена кандидатура Живицкого.

"Да, действительно он был утвержден вчера. Вчера состоялось заседание", - сообщили в правительстве.

На сегодня Живицкий занимает пост заместитель министра развития общин и территорий Украины. Согласно его электронной декларации, владеет и пользуется несколькими квартирами в Киеве и Сумах. Имеет в собственности два автомобиля - Skoda SUPERB и грузовик OPEL KOMBO.

За прошлый год задекларировал 584,7 тыс. гривен заработной платы в Сумской ОГА (за 8,5 месяца) и 252,3 тыс. гривен зарплаты в Министерстве развития общин и территорий (меньше, чем за 4 месяца).

Напомним, осенью 2019 года Кабмин согласовывал на этот пост кандидатуру Инны Пащенко. Сумская область без главы ОГА с июня 2019 года. Временно исполняющими обязанности были Вадим Акперов и Ирина Купрейчик.

В Украине заработал государственный сервис проверки квитанций
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСумская областьгубернатор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь