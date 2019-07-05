Назначен новый начальник СБУ на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент назначил Вадима Петриченко начальником Главного управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Петриченко начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

Зеленский указом №483 / 2019 назначил Вадима Петриченко начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, сегодня Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.

Также президент назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Кроме того, Зеленский принял решение назначить Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя СБУ, а до этого Руслана Баранецкого первым заместителем председателя Службы безопасности.

Ранее Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.