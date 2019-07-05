Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА

Фото: Павел Кириленко (nazk.gov.ua)

Зеленский назначил Павла Кириленко главой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации. Об этом говорится в указе от 5 июля, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Назначить Кириленко Павла Александровича председателем Донецкой областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

В правоохранительных органах Кириленко работает с июля 2008 года. В конце сентября 2017 его представили как нового военного прокурора Ужгородского гарнизона - подполковника юстиции.

Своим указом Зеленский уволил Александра Куця с должности главы Одесской ОГА, который занимал эту должность с 2015 года.

Напомним, Зеленский сегодня, 5 июля, отправился с рабочей поездкой в Донецкую область. В пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска, Зеленский с рабочей поездкой в Донецкую область. В Краматорске президент примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов.

Также Зеленский сегодня представит нового председателя Донецкой областной государственной администрации.