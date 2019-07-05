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Призначений новий начальник СБУ на Донбасі

Новини » Політика    05.07.2019 - 14:08
Призначений новий начальник СБУ на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент призначив Вадима Петриченко начальником Головного управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Петриченко начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті президента.

Зеленський указом №483 / 2019 призначив Вадима Петриченко начальником Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації.

Також президент призначив Богдана Тиводара начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України. Крім того, Зеленський прийняв рішення призначити Анатолія Дублика і Олександра Карпенка заступниками керівника СБУ, а до цього Руслана Баранецкого першим заступником голови Служби безпеки.

Раніше Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова і головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

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