Зеленський найближчими днями відвідає Раду Європи у Страсбурзі: відомі деталі поїздки

Президент Володимир Зеленський, 25 червня, вперше відвідає Раду Європи у Страсбурзі. Під час поїздки він виступить перед Комітетом міністрів Ради Європи.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла пресслужба Ради Європи.

Зокрема на запрошення президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодороса Русопулоса Зеленський виступить перед Асамблеєю під час її літньої сесії та відповість на запитання членів.

Зеленський поїде на саміт НАТО

Очікується, що цього тижня Зеленський також відвідає Гаагу, де у вівторок, 24 черня, розпочнеться саміт Альянсу. Як писали ЗМІ, участь президента в засідання лідерів країн-членів НАТО не планується. Водночас Зеленський, ймовірно, візьме участь у заході щодо озброєнь на полях саміту.

За словами брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка, після саміту НАТО Зеленський може зустрітися з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте.

Водночас як стверджувало Politico, засідання Ради Україна-НАТО на полях саміту у Гаазі вирішили не проводити.

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