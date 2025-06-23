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Зеленский в ближайшие дни посетит Совет Европы в Страсбурге: известны детали поездки

Понедельник 23 июня 2025 15:35
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Зеленский в ближайшие дни посетит Совет Европы в Страсбурге: известны детали поездки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Президент Владимир Зеленский, 25 июня, впервые посетит Совет Европы в Страсбурге. Во время поездки он выступит перед Комитетом министров Совета Европы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-служба Совета Европы.

В частности, по приглашению президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодороса Русопулоса Зеленский выступит перед Ассамблеей во время ее летней сессии и ответит на вопросы членов.

Зеленский поедет на саммит НАТО

Ожидается, что на этой неделе Зеленский также посетит Гаагу, где во вторник, 24 июня, начнется саммит Альянса. Как писали СМИ, участие президента в заседании лидеров стран-членов НАТО не планируется. В то же время Зеленский, вероятно, примет участие в мероприятии по вооружениям на полях саммита.

По словам брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка, после саммита НАТО Зеленский может встретиться с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте.

В то же время как утверждало Politico, заседание Совета Украина-НАТО на полях саммита в Гааге решили не проводить.

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Совет Европы Владимир Зеленский
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