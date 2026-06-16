Зеленський натякнув на "складну зиму" в Росії

Переговори з главою Кремля Володимиром Путіним мають відбутися ще до початку зими. За його словами, це важливо як для України, так і для Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Під час спілкування з журналістами Зеленський заявив, що переговори варто організувати ще до настання холодів.
За словами Зеленського, Україна не хоче знову проходити через труднощі, які принесла попередня зима.
Водночас він наголосив, що майбутній зимовий період не буде легким і для Росії.
Фото: президент України Володимир Зеленський пояснив, чому переговори мають відбутися до зими (інфорграфіка РБК-Україна)
"Це була жахлива зима для нас. І, але ви повинні зрозуміти, що ми не хочемо пережити таку ж зиму. Звичайно. І Росія повинна знати, що у нас була жахлива зима, і їм також буде непросто. Отже, моя пропозиція. Тож я думаю, що моя пропозиція щодо діалогу", - сказав президент.
Тим часом РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський розкрив перші деталі своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, сторони обговорили низку важливих питань, пов'язаних із війною та підтримкою України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Дональд Трамп висловився щодо Росії та можливості укладення угоди. Він заявив, що Москва має піти на відповідний крок.