Зеленский намекнул на "сложную зиму" в России

Зеленский призвал провести встречу до наступления зимы

Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что переговоры следует организовать еще до наступления холодов.

По словам Зеленского, Украина не хочет снова переживать те трудности, которые принесла прошлая зима.

В то же время он подчеркнул, что предстоящий зимний период не будет легким и для России.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему переговоры должны состояться до зимы (инфографика РБК-Украина)

"Это была ужасная зима для нас. И, но вы должны понять, что мы не хотим пережить такую же зиму. Конечно. И Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Итак, мое предложение. Я думаю, что мое предложение касается диалога", - сказал президент.