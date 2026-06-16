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Зеленский намекнул на "сложную зиму" в России

15:42 16.06.2026 Вт
2 мин
Почему Зеленский настаивает на встрече до наступления зимы?
aimg Елена Чупровская
Зеленский намекнул на "сложную зиму" в России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным должны состояться ещё до начала зимы. По его словам, это важно как для Украины, так и для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский призвал провести встречу до наступления зимы

Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что переговоры следует организовать еще до наступления холодов.

По словам Зеленского, Украина не хочет снова переживать те трудности, которые принесла прошлая зима.

В то же время он подчеркнул, что предстоящий зимний период не будет легким и для России.

Зеленский намекнул на &quot;сложную зиму&quot; в России

Фото: президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему переговоры должны состояться до зимы (инфографика РБК-Украина)

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"Это была ужасная зима для нас. И, но вы должны понять, что мы не хотим пережить такую же зиму. Конечно. И Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Итак, мое предложение. Я думаю, что мое предложение касается диалога", - сказал президент.

Раньше РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский раскрыл первые подробности своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы государства, стороны обсудили ряд важных вопросов, связанных с войной и поддержкой Украины.

Также мы писали, что Дональд Трамп высказался по поводу России и возможности заключения соглашения. Он заявил, что Москва должна пойти на соответствующий шаг.

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