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Зеленський натякнув, що російський А-50 збили українською зброєю

Фото: Володимир Зеленський, президент України (прес-служба Офісу президента)
Автор: Дмитро Левицький

Україна не застосовує зброю, яку передали партнери, для ударів по об'єктах не на окупованій українській території. Якщо об'єкт перебуває за межами України, тоді застосовується українська зброя.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію західних лідерів в Києві.

Так, на прес-конференції український президент прокоментував знищення ворожого літака А-50 над акваторією Азовського моря в районі російського Єйська. За його словами, знищення А-50 та інших літаків противника - це результат союзу України та західних партнерів.

"Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України - застосовуємо нашу (спільну - ред.) зброю, якщо на інших напрямках - застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території", - наголосив Зеленський.

Знищення А-50 над Азовським морем

Вчора ГУР та Повітряні сили в ході спільної спецоперації знищили російський А-50 над акваторією Азовського моря. Це вже другий російський А-50 збитий з початку повномасштабної війни з РФ. І перший, і другий літаки були збиті над Азовським морем.

Як повідомляв представник ГУР Андрій Юсов, на борту літака перебували 10 членів екіпажу. Підготовка такого екіпажу, як зазначив Юсов, дорого коштує та займає багато часу.

Цей літак росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Більше про те, в чому полягає унікальність літака А-50 - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України