Зеленский намекнул, что российский А-50 сбили украинским оружием

На пресс-конференции украинский президент прокомментировал уничтожение вражеского самолета А-50 над акваторией Азовского моря в районе российского Ейска. По его словам, уничтожение А-50 и других самолетов противника - это результат союза Украины и западных партнеров.

"Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины - применяем наше (общее - ред.) оружие, если по другим направлениям - применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", - подчеркнул Зеленский.

Уничтожение А-50 над Азовским морем

Вчера ГУР и Воздушные силы в ходе совместной спецоперации уничтожили российский А-50 над акваторией Азовского моря. Это уже второй российский А-50, сбитый с начала полномасштабной войны с РФ. И первый, и второй самолеты были сбиты над Азовским морем.

Как сообщал представитель ГУР Андрей Юсов, на борту самолета находились 10 членов экипажа. Подготовка такого экипажа, как отметил Юсов, дорого стоит и занимает много времени.

Этот самолет россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации. Больше о том, в чем заключается уникальность самолета А-50 - в материале РБК-Украина.

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