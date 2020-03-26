ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассказали о вероятности рассмотрения закона об онлайн-голосованиях ВР

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 12:07
В Раде рассказали о вероятности рассмотрения закона об онлайн-голосованиях ВР
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект Стефанчука еще не прошел обработку в комитете

Законопроект о дистанционных голосованиях Верховной рады могут не рассмотреть на внеочередном заседании парламента. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков по итогам совещания председателей фракций и правительства 26 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера, депутаты до сих пор обсуждают, каким образом возможно реализовать дистанционную работу парламента на время действия карантина и чрезвычайной ситуации.

"Эта позиция достаточно дискуссионная. Единого понимания, будет ли он (закон, - ред.) внесен в таком варианте, или, возможно, в альтернативном на рассмотрение Верховной рады на внеочередном заседании, пока нет", - заявил Разумков.

Так, законопроект первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука о дистанционной работе Рады еще не прошел обработку в профильном комитете.

"Такой закон зарегистрирован. Насколько мне известно, он еще не проходил комитет", - подчеркнул глава Рады.

Напомним, 23 марта в парламенте появился текст законопроекта №3250 "Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний парламента и заседаний комитетов ВР в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни".

Как писало РБК-Украина, 20 марта первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект №3250, который предусматривает проведение заседаний парламента в режиме видеоконференции.

Также в "Слуге народа" сообщали, что планируют провести симулятивное заседание депутатов, чтобы узнать на практике, сможет ли парламент работать в дистанционном режиме во время карантина.

В ВР рассматривают несколько вариантов места проведения внеочередного заседания В Украине создадут антикризисный штаб противодействия коронавирусу
Новости Украины карантинВерховная РадаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь