ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 20:35
Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Внеочередное заседание должно состояться 30 марта

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, внеочередное заседание Рады планируется на понедельник, 30 марта.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание состоялось именно в понедельник", - заявил Зеленский.

Также глава государство объяснил, почему внеочередное заседание перенесли именно на понедельник.

"Потому что приоритетные вещи - это подготовка еще некоторых законопроектов по борьбе с распространением коронавируса. Из-за этого изменения в бюджете. Там надо очень тщательно поработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику, из-за сокращения, чтобы не пострадали ни учителя, ни медики. Поэтому будет несколько законопроектов, связанных с экономикой Украины", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте сообщало, что внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье, 29 марта. Отмечалось, что заседание парламента, скорее всего, проведут в сессионном зале.

До этого Зеленский провел встречу с руководителями фракций и призвал народных депутатов собраться на внеочередное заседание парламента в субботу, 28 марта.

"Слуга народа" соберется на заседание сегодня вечером В Раде появился текст законопроекта об обеспечении лечения коронавируса
Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Радавнеочередное заседание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь