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Рада в понедельник протестирует законопроект о дистанционной работе депутатов

Новости » Политика     21.03.2020 - 17:45
Рада в понедельник протестирует законопроект о дистанционной работе депутатов
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В симулятивном заседании примут участие около 50-ти народных депутатов

В понедельник, 23 марта, в Верховной раде планируют провести симулятивное заседание депутатов, чтобы узнать на практике, сможет ли парламент работать в дистанционном режиме во время карантина. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Так, глава фракции напомнил, что 20 марта первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект №3250, который предусматривает проведение заседаний парламента в режиме видеоконференции.

"Мы работаем над законом о дистанционное голосование. На понедельник планируем сделать симуляцию процесса для того, чтобы технически отработать его", - рассказал Арахамия.

По его словам, в симулятивном заседании примут участие около 50-ти народных депутатов. Сам технический эксперимент реализации законопроекта планируется с использованием специальной программы для видеоконференций - Microsoft Teams.

"Попробуем провести такое заседание, чтобы посмотреть, как оно работает, каким образом голоса можно регистрировать, и прочее", - добавил Арахамия.

По его словам, этот законопроект, вероятно, будет рассмотрен на внеочередном заседании парламента на следующей неделе.

"Этот проект точно пойдет во второй пакет антикоронавирусных законопроектов", - подчеркнул он.

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